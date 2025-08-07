Olimpija Ljubljana - Egnatia Rrogozhine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Olimpija Ljubljana - Egnatia Rrogozhine maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Arnavutluk takımı Egnatia Rrogozhine, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem John Beaton'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Egnatia Rrogozhine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana - Egnatia Rrogozhine MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana - Egnatia Rrogozhine maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.