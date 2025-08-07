Differdange 03 - FC Levadia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Differdange 03 - FC Levadia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Lüksemburg temsilcisi Differdange 03 ile Estonya takımı FC Levadia, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Alessandro Dudic'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Differdange 03 - FC Levadia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Differdange 03 - FC Levadia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Differdange 03 - FC Levadia maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.