AIK - Györi ETO maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İsveç temsilcisi AIK ile Macaristan takımı Györi ETO, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Daniel Schlager'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AIK - Györi ETO maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AIK - Györi ETO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AIK - Györi ETO maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.