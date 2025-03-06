  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Konferans Ligi Kopenhag 1-2 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kopenhag 1-2 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Kopenhag, Parken Stadı’nda Chelsea’yi konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf Londra ekibi Chelsea oldu. Mavi-beyazlılar, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 23:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kopenhag 1-2 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Kopenhag, Parken Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf Londra ekibi Chelsea oldu. Mavi-beyazlılar, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

İlk yarıda iki takım da temkinli bir oyun sergilerken gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Chelsea, 46. dakikada Reece James'in golüyle öne geçti. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Enzo Fernandez'in kaydettiği golle fark ikiye çıktı. Ev sahibi Kopenhag, 79. dakikada Gabriel Pereira'nın golüyle umutlandı ancak beraberlik için yeterli süre bulamadı.

Bu sonuçla Chelsea, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı. İki takım, 13 Mart'ta Stamford Bridge'de oynanacak ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Chelsea, bu maçta da avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedeflerken Kopenhag ise sürpriz bir sonuçla turu geçmeye çalışacak.

İŞTE UEFA KONFERANS LİGİ'NDE GECENİN DİĞER SONUÇLARI:

Panathinaikos 3-2 Fiorentina

Real Betis 2-2 Guimaraes

Molde 3-2 Legia Varşova

REKLAM - Türk Telekom
Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi!
DİĞER
Babası Türkiye'de oynamış futbolcular ortaya çıktı! Hagi, Lukaku, Hooijdonk...
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: "Siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz"
Kanarya turu zora soktu!
Osimhen için yeniden İtalya iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rangers'ın 2 golü VAR'dan döndü! Rangers'ın 2 golü VAR'dan döndü! 22:48
Kanarya turu zora soktu! Kanarya turu zora soktu! 22:44
Kocaeli Ümraniye ile berabere kaldı Kocaeli Ümraniye ile berabere kaldı 22:35
Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi 22:09
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 22:04
Jakobs'tan sakatlık açıklaması Jakobs'tan sakatlık açıklaması 21:56
Daha Eski
F.Bahçe Djiku'nun golüyle eşitliği sağladı! F.Bahçe Djiku'nun golüyle eşitliği sağladı! 21:26
R. Sociedad-M. United maçında iftar arası R. Sociedad-M. United maçında iftar arası 21:21
F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı! F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı! 21:07
Rangers öne geçti! F.Bahçe savunmasından art arda hatalar Rangers öne geçti! F.Bahçe savunmasından art arda hatalar 21:04
Caner Erkin'e hakeme hakaretten ceza! Caner Erkin'e hakeme hakaretten ceza! 20:51
PFDK'dan F.Bahçe ve G.Saray'a ceza PFDK'dan F.Bahçe ve G.Saray'a ceza 20:25