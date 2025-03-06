Kopenhag 1-2 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Kopenhag, Parken Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf Londra ekibi Chelsea oldu. Mavi-beyazlılar, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

İlk yarıda iki takım da temkinli bir oyun sergilerken gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Chelsea, 46. dakikada Reece James'in golüyle öne geçti. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Enzo Fernandez'in kaydettiği golle fark ikiye çıktı. Ev sahibi Kopenhag, 79. dakikada Gabriel Pereira'nın golüyle umutlandı ancak beraberlik için yeterli süre bulamadı.

Bu sonuçla Chelsea, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı. İki takım, 13 Mart'ta Stamford Bridge'de oynanacak ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Chelsea, bu maçta da avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedeflerken Kopenhag ise sürpriz bir sonuçla turu geçmeye çalışacak.

İŞTE UEFA KONFERANS LİGİ'NDE GECENİN DİĞER SONUÇLARI:

Panathinaikos 3-2 Fiorentina

Real Betis 2-2 Guimaraes

Molde 3-2 Legia Varşova