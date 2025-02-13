Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off ilk maçında Borac Banja Luka ile Olimpija Ljubljana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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