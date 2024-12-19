Rapid Wien - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Rapid Wien - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Rapid Wien ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rapid Wien - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Rapid Wien - Kopenhag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rapid Wien - Kopenhag maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.
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