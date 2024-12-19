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Haberler Konferans Ligi Cercle Brugge 1-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET) Başakşehir Konferans Ligi'ne veda etti!

Cercle Brugge 1-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET) Başakşehir Konferans Ligi'ne veda etti!

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Başakşehir deplasmanda Cercle Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz bu sonucun ardından Konferans Ligi'ne veda etti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 00:55 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 01:03
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Cercle Brugge 1-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET) Başakşehir Konferans Ligi'ne veda etti!

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Başakşehir deplasmanda Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Belçika ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir Krzysztof Piatek'in 74. dakikada attığı golle öne geçti.

Maçın 82. dakikasında Cercle Brugge Paris Josua Brunner ile skoru 1-1'e getirdi.

Bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde 6 puan toplayan Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

Karşılaşmasın son dakikasında Başakşehirli Muhammed Şengezer'in kafa vuruşunda Cercle Brugge kalecisi inanılmaz bir kurtarış yaptı.

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