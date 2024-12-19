Cercle Brugge 1-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET) Başakşehir Konferans Ligi'ne veda etti!

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Başakşehir deplasmanda Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz Belçika ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir Krzysztof Piatek'in 74. dakikada attığı golle öne geçti.
Maçın 82. dakikasında Cercle Brugge Paris Josua Brunner ile skoru 1-1'e getirdi.
Bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde 6 puan toplayan Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.
Karşılaşmasın son dakikasında Başakşehirli Muhammed Şengezer'in kafa vuruşunda Cercle Brugge kalecisi inanılmaz bir kurtarış yaptı.
İnanılmaz! Son dakikada Muhammed Şengezer'in kafa vuruşunda Cercle Brugge kalecisi inanılmaz bir kurtarış yapıyor!! 😱😱 pic.twitter.com/ahnKES0Yle— TRT Spor (@trtspor) December 19, 2024
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️GOOOLLL! Beklediğimiz gol Piatek'ten geldi! Başakşehir deplasmanda önde!! pic.twitter.com/TxwUpRsoRu— TRT Spor (@trtspor) December 19, 2024
Cercle Brugge, Brunner'in attığı golle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/1jE6ZU8VqD— TRT Spor (@trtspor) December 19, 2024