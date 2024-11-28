Molde - Apoel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Molde - Apoel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. haftada Molde ile Apoel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Molde - Apoel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Molde - Apoel MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Apoel maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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