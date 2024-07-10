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UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları canlı anlatım | Konferans Ligi maç sonuçları ve skorlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2024/2025 sezonu heyecanı başladı. Birinci eleme turunda karşı karşıya gelen 46 takım, galibiyet için ter dökecek. Konferans Ligi 1. hafta maçlarının sonuçlarını merak edenler için UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları canlı anlatım ile Konferans Ligi maç sonuçları ve skorları haberimizde derledik.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:03
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UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları canlı anlatım | Konferans Ligi maç sonuçları ve skorlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları canlı anlatım | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2024/2025 maç fikstürü belli oldu. 11 Temmuz Perşembe günü başlayacak ilk hafta maçlarında yarışacak takımları takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları canlı anlatım, Konferans Ligi maç sonuçları ve skorları...

KONFERANS LİGİ MAÇ SONUÇLARI VE SKORLARI

18:00 FA Siauliai - FC Levadia maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

18:00 Malisheva - Buducnost Podgorica maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

18:00 Aktobe - FK Sarajevo maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

18:00 Liepaja - Vikingur Gota maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

19:00 NK Bravo - Connahs Quay maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

19:00 Noah - Shkendija 79 maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

19:00 Magpies - Derry City maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

19:30 Atletic Club DEscaldes - F91 Diddeleng maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

19:30 Tallinna Kalev - Urartu maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

20:00 Torpedo Kutaisi - KF Tirana maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

20:00 VPS - Zalgiris Vilnius maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

20:00 UNA Strassen - KuPS Kuopio maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

20:00 Floriana - Tre Penne maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

20:30 Caernarfon Town - Crusaders FC maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

21:00 Bala Town - Paide Linnameeskond maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

21:00 Torpedo Zhodino - Milsami maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

21:00 Partizani Tirana - Marsaxlokk FC maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

21:30 Tikves - Breidablik maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

21:45 Mornar Bar - Dinamo Tbilisi maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

21:45 Shelbourne - St Josephs maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

21:45 La Fiorita - Isloch Minsk maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

22:00 Valur - Vllaznia Shkoder maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

22:00 Stjarnan - Linfield FC maçı canlı anlatım, maç sonucu ve skor için tıklayın 👈

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