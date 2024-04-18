Haberler Konferans Ligi Lille 2-1 Aston Villa | MAÇ SONUCU | PENALTILAR SONUCU: Lille 3-4 Aston Villa

Lille 2-1 Aston Villa | MAÇ SONUCU | PENALTILAR SONUCU: Lille 3-4 Aston Villa

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Lille, Aston Villa'yı ağırladı. İlk maçı 2-1 kaybeden Lille evinde 2-1 kazandı. Kalan sürede başka gol olmazken penaltılar sonunda Aston Villa, Fransız ekibini 4-3 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 23:03
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Lille 2-1 Aston Villa | MAÇ SONUCU | PENALTILAR SONUCU: Lille 3-4 Aston Villa

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Lille, Aston Villa'yı ağırladı.

İlk mücadeleyi 2-1 kazanan İngiliz ekibi, bu karşılaşmanın normal süresinde 2-1 mağlup oldu.

Uzatmalara giden maçın son yarım saatinde gol sesi çıkmadı.

Penaltılarda ise 4-3 kazanan Aston Villa adını yarı finale yazdırdı.

Lille'in gollerini 15. dakikada Yusuf Yazıcı ile 67. dakikada Benjamin Andre kaydetti.

Aston Villa'nın tek golünü ise 87. dakikada Matty Cash attı.

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