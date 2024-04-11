Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak. Mücadele öncesi Yunan ekibinde, maçın hakei Sandro Scharer ile ilgili büyük bir tedirginlik yaşanıyor. İşte sebebi... (FB spor haberi)
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AVRUPA'DAKİ 259. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 268 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 107 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.
KONFERANS LİGİ'NDEKİ 17. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 17. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 16 mücadelede 11 galibiyet elde ederken, 5 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda 41 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.
YUNAN TAKIMLARIYLA 9. MAÇ
Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarla birlikte bugüne kadar Yunanistan ekipleriyle 8 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Olympiakos-Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi rakip cephede hakem Sandro Scharer ile ilgili endişeler bulunuyor.
Yunan basınından Gazzetta'da yer alan ve Milliyet'in derlediği yazıda, İsviçreli hakemin yönettiği maçlarda kırmızı-beyazlıların iyi sonuçlar alamadığına dikkat çekildi.
Sandro Scharer'in daha önce Atalanta-Olympiakos ve Olympiakos-Apollon Limassol karşılaşmalarını yönettiği hatırlatıldı.
İtalyan ekibine yenilen Yunan ekibinin, Güney Kıbrıs takımıyla berabere kaldığı ve iki maçta da kazanamadığı vurgulandı.
AEK-Brighton maçını da bu ismin yönettiği, sarı-siyahlıların da bu maçta İngiliz ekibine yenildikleri, ayrıca bir oyuncularının oyundan atıldığı belirtildi.
Bu üç maçta kırmızı kart gören Yunan temsilcilerinin oyuncu sayısı 2 olarak dikkate sunuldu.
'YUNAN TAKIMLARINI SEVMİYOR'
İsviçreli hakem ile ilgili şu değerlendirmede bulunuldu: "Son zamanlarda Yunan takımlarının yönettiği maçlara bakınca, akla gelen ilk şey, bu hakem Yunan takımlarını sevmiyor. 3 maçın 2'si kaybedilmiş, 1'i berabere bitmiş. Temsilcilerimizden iki oyuncuyu kırmızı kartla oyundan atmış ve aleyhimize bir penaltı çalmış."
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