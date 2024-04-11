Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

İtalyan ekibine yenilen Yunan ekibinin, Güney Kıbrıs takımıyla berabere kaldığı ve iki maçta da kazanamadığı vurgulandı.

AEK-Brighton maçını da bu ismin yönettiği, sarı-siyahlıların da bu maçta İngiliz ekibine yenildikleri, ayrıca bir oyuncularının oyundan atıldığı belirtildi.