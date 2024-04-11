Haberler Konferans Ligi Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak. Mücadele öncesi Yunan ekibinde, maçın hakei Sandro Scharer ile ilgili büyük bir tedirginlik yaşanıyor. İşte sebebi... (FB spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 14:21
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Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, TSİ 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

Sarı-lacivertliler maçtan galip ayrılıp, 18 Nisan Perşembe günü sahasında oynanacak müsabaka öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

3. RANDEVU

Fenerbahçe, Yunan rakibi Olympiakos ile bugüne kadar 2 kez karşılaştı. Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda Olympiakos sahadan galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da 3-0, sahasında da 1-0'lık skorla kazandı. İki takım, 2014 ve 2015 yıllarında da Türkiye'de hazırlık maçı yaparken, Fenerbahçe bu müsabakalarda galibiyet aldı.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

AVRUPA'DAKİ 259. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 268 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 107 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

KONFERANS LİGİ'NDEKİ 17. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 17. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 16 mücadelede 11 galibiyet elde ederken, 5 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda 41 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

YUNAN TAKIMLARIYLA 9. MAÇ

Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarla birlikte bugüne kadar Yunanistan ekipleriyle 8 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

Olympiakos-Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi rakip cephede hakem Sandro Scharer ile ilgili endişeler bulunuyor.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

Yunan basınından Gazzetta'da yer alan ve Milliyet'in derlediği yazıda, İsviçreli hakemin yönettiği maçlarda kırmızı-beyazlıların iyi sonuçlar alamadığına dikkat çekildi.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

Sandro Scharer'in daha önce Atalanta-Olympiakos ve Olympiakos-Apollon Limassol karşılaşmalarını yönettiği hatırlatıldı.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

İtalyan ekibine yenilen Yunan ekibinin, Güney Kıbrıs takımıyla berabere kaldığı ve iki maçta da kazanamadığı vurgulandı.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

AEK-Brighton maçını da bu ismin yönettiği, sarı-siyahlıların da bu maçta İngiliz ekibine yenildikleri, ayrıca bir oyuncularının oyundan atıldığı belirtildi.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

Bu üç maçta kırmızı kart gören Yunan temsilcilerinin oyuncu sayısı 2 olarak dikkate sunuldu.

Olympiakos'ta büyük endişe! Fenerbahçe maçının hakemi...

'YUNAN TAKIMLARINI SEVMİYOR'

İsviçreli hakem ile ilgili şu değerlendirmede bulunuldu: "Son zamanlarda Yunan takımlarının yönettiği maçlara bakınca, akla gelen ilk şey, bu hakem Yunan takımlarını sevmiyor. 3 maçın 2'si kaybedilmiş, 1'i berabere bitmiş. Temsilcilerimizden iki oyuncuyu kırmızı kartla oyundan atmış ve aleyhimize bir penaltı çalmış."

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