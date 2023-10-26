Fiorentina - Cukaricki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Cukaricki maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fiorentina ile Cukaricki karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Cukaricki maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FIORENTINA - CUKARICKI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Cukaricki maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.