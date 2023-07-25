Haberler Konferans Ligi İsmail Kartal Fenerbahçe - Zimbru maçı öncesi konuşuyor | CANLI

İsmail Kartal Fenerbahçe - Zimbru maçı öncesi konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Bright Osayi-Samuel, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynanacak maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor. Kartal'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 15:37
İsmail Kartal Fenerbahçe - Zimbru maçı öncesi konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Osayi Samuel, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Zimbru maçına ilişkin Ülker Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu:

OSAYI: DEDİKODULARLA İLGİLENMİYORUM

Hocamızın nasıl bir oyun oynattığını herkes biliyor. O zaman da öz güvenli oynuyorduk. Fenerbahçe'de en iyi futbolumu İsmail Kartal döneminde oynadım. Rusya'da iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Oradan çıktığımı maçlar çok önemliydi. Şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Dedikoduları dinlemiyorum. Hocamıza inanıyorum, o da bana inandığını hissettiriyor.

İSMAİL KARTAL: TAM OLARAK HAZIR DEĞİLİZ

Tam olarak hazır olduğumuzu, yüzde 100 durumda olduğumuzu söyleyemem ama yüzde 50-60'lardayız. Tüm oyuncularımızı aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz.

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