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Bodo/Glimt - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bodo/Glimt ile Lech Poznan play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo/Glimt - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:00
Bodo/Glimt - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Bodo/Glimt - Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Bodo/Glimt ve Lech Poznan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo/Glimt - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO/GLIMT - LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo/Glimt - Lech Poznan maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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