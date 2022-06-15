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Konyaspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Son dakika spor haberleri... UEFA Konferans Ligi'ne ikinci turdan katılan temsilcilerimiz İttifak Holding Konyaspor ile Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Konyaspor; BATE Borisov'la, Başakşehir ise Maccabi Netanya ile eşleşti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 14:01 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 14:35
Konyaspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

İlk kez geçtiğimiz sezon gerçekleştirilen UEFA'nın yeni organizasyonu Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. Turnuvaya ikinci turdan katılan temsilcilerimiz İttifak Holding Konyaspor ile Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

Konyaspor, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda BATE Borisov ile eşleşti. İlk maç 21 Temmuz'da Belarus'ta oynanacak.

Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya ile eşleşti. İlk maç 21 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

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