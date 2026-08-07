Metehan Körfez’e

Yerli golcü arayışındaki Kocaelispor yönetimi, İkas Eyüpspor forması giyen Metehan Altunbaş transferinde mutlu sona ulaştı. Görüşmelerin ardından iki kulüp el sıkıştı. Bugün İzmit'e gelmesi beklenen 23 yaşındaki forvet, sağlık taramasının ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Körfez ekibi bu hamleyle birlikte gol yollarındaki sorunu gidermiş oldu.

NONGE'DEN 300 BİN EURO

davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Joseph Nonge Brest takımına transfer olmuştu. Yeşil siyahlı kulübün bu transferden kasasına girecek bonservis bedeli belli oldu. 600 bin euro'luk kısmın yarısı Körfez ekibinin kasasına girecek. Bonservisin diğer yarısı ise Serie A devi Juventus'a gidecek.