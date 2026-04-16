Varsa yoksa 3 puan

Lider Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaelispor, bu beraberliği evindeki Göztepe karşılaşmasını kazanarak perçinlemek istiyor. Yeşil- siyahlıların Hırvat stoperi Smolcic ve Ganalı forveti Agyei, Göztepe maçı için umut dağıttı.

Smolcic, "Biz en iyi şekilde hazırlanıp sahamızda 3 puan almak için mücadele edeceğiz" derken Agyei, "Galatasaray maçında direkten dönen vuruşum gol olsaydı biz o maçı büyük ihtimalle kazanırdık ama malesef girmedi. Bu şekilde devam etmeliyiz. İyi çalışarak önümüzdeki maça odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.