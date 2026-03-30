Yönetim düğmeye bastı

Kocaelispor'un güncel mali durumuna dair kulislerden gelen bilgilere göre, kulüp ciddi bir faiz yükü altında. Toplam borcun faizlerle birlikte 280 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor. Bu yükü hafifletmek için yönetim harekete geçti.

Yönetimin üzerinde çalıştığı yapılandırma planıyla borçların ana paraya indirilmesi ve faizlerin silinmesi hedefleniyor. Bu gerçekleşirse, kulübün mali yükü yarı yarıya azalarak yaklaşık 140 milyon TL'ye düşecek. Bu sayede, transfer bütçesi artacak.

Selçuk İnan Körfez ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme yenileyecek.