Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, golü kim atarsa kazanacağı bir maç oynadıklarının altını çizdi.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, golü kim atarsa kazanacağı bir maç oynadıklarının altını çizdi. İnan, "Mücadele seviyesi yüksek bir maç bekliyordum. İyi mücadele ettik. Oyun kurmak kolay değil, Beşiktaş da bize aynı şekilde baskı yaptı. Ortada bir maçtı. Golü kim atarsa, o kazanacak gibi gidiyordu" değerlendirmesinde bulundu.