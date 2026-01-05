CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Kocaeli’nin gözdesi genç Arda

Kocaeli’nin gözdesi genç Arda

Süper Lig'de ilk yarıyı 8. sırada tamamlayan Kocaelispor'da Antalya kampı kadrosundaki Arda Özyar, teknik direktör Selçuk İnan'ın gözdesi oldu.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaeli’nin gözdesi genç Arda

Süper Lig'de ilk yarıyı 8. sırada tamamlayan Kocaelispor'da Antalya kampı kadrosundaki Arda Özyar, teknik direktör Selçuk İnan'ın gözdesi oldu. 18 yaşındaki genç forvet, geçen sezon Samsunspor U19'da 27 karşılaşmada 3 gol kaydetmiş, sezon sonunda da Kocaelispor U19'a transfer olmuştu. Arda, bu sezon forma giydiği 16 maçta 5 gollük katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Selçuk İnan'ın, sezon başından bu yana Özyar'ı özel olarak takip ettiği öğrenildi.

Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray...
G.Saray'a Çalhanoğlu müjdesi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
ABD'nin kaçırdığı Venezuela Başkanı Maduro darbeyi içerden yedi! İşte "Kesin çözüm" harekatının perde arkası...
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri!
"Bu kupa çok değerli"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:50
"Bu kupa çok değerli" "Bu kupa çok değerli" 01:50
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! 01:50
Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! 01:50
G.Saray, Berkan Kutlu'ya veda etti! G.Saray, Berkan Kutlu'ya veda etti! 01:50
Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... 01:50
Daha Eski
Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık 01:50
Icardi'den transfer açıklaması! Icardi'den transfer açıklaması! 01:50
Tekke ve Buruk arasında gülümseten anlar! Tekke ve Buruk arasında gülümseten anlar! 01:49
Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... 01:49
F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! 01:49
Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! 01:49