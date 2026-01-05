Kocaeli’nin gözdesi genç Arda

Süper Lig'de ilk yarıyı 8. sırada tamamlayan Kocaelispor'da Antalya kampı kadrosundaki Arda Özyar, teknik direktör Selçuk İnan'ın gözdesi oldu. 18 yaşındaki genç forvet, geçen sezon Samsunspor U19'da 27 karşılaşmada 3 gol kaydetmiş, sezon sonunda da Kocaelispor U19'a transfer olmuştu. Arda, bu sezon forma giydiği 16 maçta 5 gollük katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Selçuk İnan'ın, sezon başından bu yana Özyar'ı özel olarak takip ettiği öğrenildi.