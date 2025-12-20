CANLI SKOR ANA SAYFA
Silahlı saldırıya uğrayan Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Uğurcan Bekçi, 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 12:58
Silahlı saldırıya uğrayan Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

17 Aralık Çarşamba günü İzmit'te silahlı saldırı sonucu arasında Kocaelispor'un eski oyuncusu Uğurcan Bekçi'nin de bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası Bekçi, önce Şehir Hastanesi'ne ardından da Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Silahlı saldırıya uğrayan Uğurcan Bekçi'nin 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiği açıklandı.

KOCAELİSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Kocaelispor, yaptığı başsağlığı paylaşımında "Bir dönem kulübümüzün formasını terletmiş, şehrimizde ve ülkemizde bir çok takımda forma giymiş olan Uğurcan Bekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Uğurcan Bekçi'ye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

