Gözler kupada

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirtti. Kulübün büyük bir camia olduğunu ve müzelerinde 2 Türkiye Kupası bulunduğunu vurgulayan Başkan Durul, "Önümüzde 2 hedef bulunuyor. Lige başlarken 'Avrupa kupasını hedefliyoruz' demiştik. Burada da Türkiye Kupası önümüzde duruyor. Kupayı çok önemsiyoruz ve 3. kez kazanmak için de var gücümüzle çalışacağız. Aynı zamanda ilk 5 içinde yer almak için de çabalayacağız" diye konuştu.

TRANSFER YAPACAĞIZ

Oluşturduklar güçlü kadroyla ilk 5 içinde yer almayı öngördüklerini belirten Durul, teknik ekip, futbolcular, taraftar ve oynanan futbola bakıldığında bu hedeflerin ütopik olmadığına dikkati çekti. Transfer konusunu Teknik Direktör Selçuk İnan'la henüz netleştirmediklerini ancak çalışma yaptıklarını belirten Durul, "Ligin ilk yarısı bittiğinde bu konuyu değerlendireceğiz. Deplasmanda Fatih Karagümrük, sahamızda Antalyaspor'la karşılaşacağız. 2 maçı da kazanıp ilk devreyi 25 puanla bitirmek istiyoruz" dedi.