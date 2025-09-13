Çifte imza

16yıl sonra yeniden Trendyol Süper Lig'e yükselen ve nisan ayından sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kocaelispor, 18 futbolcu transfer ederek kadro yapılanmasını tamamladı. Körfez ekibi, transferin son gününde iki imza birden gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlılar ilk olarak İran'ın Persepolis takımından ayrılan milli golcü Serdar Dursun'la 1 yıllık imza attı. 33 yaşındaki tecrübeli forvet, Persepolis'te ter döktüğü 15 maçta 5 gol kaydetti. Kocaelispor'un ikinci bombası ise Fransa Ligue 2'de Clermont'ta oynayan Malili orta saha Habib Ali Keita oldu. 23 yaşındaki maestro satın alma opsiyonuyla kiralandı. Keita, Clermont'ta oynadığı 30 karşılaşmada 1 gol atarken 4 asist katkısı sağladı.