CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Çifte imza

Çifte imza

Körfez ekibi, F.Bahçeli eski golcü Serdar Dursun’la 1 yıllık imza attı. Fransa Ligue 2’de Clermont’tan Malili orta saha Keita’yı kiraladı.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çifte imza
16 yıl sonra yeniden Trendyol Süper Lig'e yükselen ve nisan ayından sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kocaelispor, 18 futbolcu transfer ederek kadro yapılanmasını tamamladı. Körfez ekibi, transferin son gününde iki imza birden gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlılar ilk olarak İran'ın Persepolis takımından ayrılan milli golcü Serdar Dursun'la 1 yıllık imza attı. 33 yaşındaki tecrübeli forvet, Persepolis'te ter döktüğü 15 maçta 5 gol kaydetti. Kocaelispor'un ikinci bombası ise Fransa Ligue 2'de Clermont'ta oynayan Malili orta saha Habib Ali Keita oldu. 23 yaşındaki maestro satın alma opsiyonuyla kiralandı. Keita, Clermont'ta oynadığı 30 karşılaşmada 1 gol atarken 4 asist katkısı sağladı.
12 Dev Adam finalde!
Cimbom'un hedefi 5'te 5!
DİĞER
Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı kararını verdi! Taraftarın merak ettiği sorunun cevabı...
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Sergen Yalçın'ın hedefi Dolmabahçe'de 3 puan!
Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor-G.Saray maçı öncesi son notlar! Eyüpspor-G.Saray maçı öncesi son notlar! 07:42
12 Dev Adam finalde! 12 Dev Adam finalde! 01:12
Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik! 01:12
Alperen Şengün '12 Dev Adam' şarkısıyla coştu! Alperen Şengün '12 Dev Adam' şarkısıyla coştu! 01:12
Ergin Ataman: İnşallah şampiyon olacağız! Ergin Ataman: İnşallah şampiyon olacağız! 01:12
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! 01:12
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! 01:12
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 01:12
Dört büyüklerden ortak açıklama! Dört büyüklerden ortak açıklama! 01:12
Mourinho için flaş iddia! Mourinho için flaş iddia! 01:12
UEFA’dan kadro değişikliği kararı! UEFA’dan kadro değişikliği kararı! 01:12
Okan Buruk’tan stoper kararı! Okan Buruk’tan stoper kararı! 01:12