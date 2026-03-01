CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Barış Murat Yağcı, Survivor 2026 yarışmacısı olarak adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk ve televizyon dünyasında da tanınan Yağcı, İstanbul doğumlu ve genç yaşta kariyerine başlamış bir isimdir. Survivor’da mücadele eden performansı ve karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, Barış Murat Yağcı kaç yaşında?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 07:47
Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026'nın öne çıkan isimlerinden Barış Murat Yağcı, 28 yaşında ve İstanbul'da doğdu. Yarışmadaki performansıyla fiziksel ve mental dayanıklılığını ortaya koyarken, kişisel yaşamı ve yaş bilgisi merak edilen konular arasında. Barış Murat Yağcı'nın doğum tarihi ve kaç yaşında olduğu, Survivor takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş bir Türk manken, sporcu, oyuncu ve şarkıcıdır. Türkiye'de televizyon ve sosyal medya dünyasında tanınan isimlerden biri olan Yağcı, Survivor yarışmalarıyla geniş kitleler tarafından yakından tanınmıştır. Ayrıca bir dönem profesyonel basketbolcu olarak da spora adım atmış, modellik yapmış ve oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatına ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde devam etmektedir. Yağcı, spor kariyerine Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel basketbol oyuncusu olarak başlamış, ancak sakatlık nedeniyle bu alanda devam edememiştir. Yağcı, ünlü oyuncular Birce Akalay ve Berke Özer'in kuzenidir.

SURVIVOR KARİYERİ

Barış Murat Yağcı, televizyon izleyicisinin dikkatini en çok Survivor yarışmalarıyla çekmiştir. 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor 2020 yarışmasına katılmış ve ikinci olarak büyük bir başarı elde etmiştir. Ardından Survivor 2022: All Star, Survivor 2025 ve Survivor 2026 yarışmalarında da mücadele etmiştir. Yarışmalardaki performansı ve fiziksel dayanıklılığı ile dikkat çekmiş, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştır.

ÖZEL HAYATI

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ile bir süreliğine bir ilişki yaşamış, daha sonra yollarını ayırmıştır. 31 Ocak 2026 tarihinde bir uyuşturucu madde soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılmış, bu nedenle Survivor 2026'dan diskalifiye edilmiştir. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonrası test sonuçları negatif çıkmış ve Barış Murat Yağcı, diskalifiye edildiği yarışmaya geri dönmüştür.

Survivor Deniz kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Sercan kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Nagihan kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..."
Saran'dan dev golcü hamlesi!
DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
ABD ve İsrail İran'ı vurdu! Hamaney ve Devrim Muhafızları üst kademesi öldürüldü | 40 günlük yas ilanı ve intikam misillemesi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:38
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 01:37
A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! A. Madrid deplasmanda 3 puanı kaptı! 01:29
Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." 01:24
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." 01:23
Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! 01:23
Daha Eski
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 01:23
G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! G.Saray sahasında Alanya'yı yendi! 01:23
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:23
RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! RAMS Park'ta inanılmaz pozisyon! 01:23
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 01:23
G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! G.Saray tribünlerinden dikkat çeken pankartlar! 01:23