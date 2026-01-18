CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Kimdir MasterChef Kıvanç Karadeniz kimdir, aslen nereli?

MasterChef Kıvanç Karadeniz kimdir, aslen nereli?

MasterChef All Star’da rekabet her bölüm daha da kızışırken, yarışmanın iddialı isimlerinden Kıvanç Karadeniz yeniden gündemin üst sıralarında yer alıyor. 2022 MasterChef Türkiye sezonunu ikinci olarak tamamlayan başarılı yarışmacı, All Star kadrosunda bu kez finale bir adım daha yaklaşmak istiyor. Mutfaktaki disiplinli duruşu, modern tabakları ve teknik bilgisiyle dikkat çeken Karadeniz hakkında izleyiciler, “MasterChef Kıvanç Karadeniz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?” sorularına yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 21:28 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 09:27
MasterChef Kıvanç Karadeniz kimdir, aslen nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da final heyecanı yaklaşırken, Kıvanç Karadeniz yarışmanın en güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor. 2022 sezonunda gösterdiği başarılı performansla MasterChef Türkiye'yi ikinci olarak tamamlayan Karadeniz, All Star'da bu kez finalist koltuğuna oturmak istiyor. Mutfakta sergilediği özgüven, teknik becerileri ve istikrarlı çizgisiyle dikkat çeken yarışmacının yaşam öyküsü de merak konusu oldu. İzleyiciler, "MasterChef Kıvanç Karadeniz kimdir, aslen nereli?" sorularının yanıtını araştırıyor.

MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye ve All Star sezonlarında sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Kıvanç Karadeniz, Denizli'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan Karadeniz, lise eğitimini de Denizli'de bitirdi. Akademik kariyerine farklı bir alanda devam etmeyi planlayan yarışmacı, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazanarak üniversite eğitimine başladı.

Ancak Kıvanç Karadeniz, çocukluk yıllarından itibaren mutfağa duyduğu ilgiyi hiçbir zaman geri plana atmadı. Mühendislik eğitimine devam ederken, asıl hayalinin aşçılık mesleği olduğunu fark ettiğini dile getiren Karadeniz, bu doğrultuda profesyonel bir adım atarak özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldı. Aldığı eğitimle birlikte kariyer rotasını tamamen mutfağa çeviren başarılı yarışmacı, yaklaşık 7 yıldır farklı mutfaklarda aktif olarak görev yapıyor.

Televizyon izleyicileri tarafından geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan süreç ise MasterChef Türkiye 2022 sezonu oldu. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla finale yükselen Kıvanç Karadeniz, finalde Metin Yavuz ile şampiyonluk mücadelesi verdi. Büyük çekişmeye sahne olan final gecesinin ardından yarışmayı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Kıvanç Karadeniz'in MasterChef yolculuğu 2023 yılında da devam etti. 13 Ağustos 2023'te Mert Yılmaz'ın yarışmaya veda etmesinin ardından, 14 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan bölümde yedeklerden ana kadroya dahil olarak yeniden MasterChef mutfağına adım attı. Bu dönüşüyle birlikte izleyicilerin ilgisini bir kez daha üzerine çeken Karadeniz, disiplinli çalışması, yaratıcı tabakları ve güçlü mutfak tekniğiyle yarışmadaki iddiasını sürdürdü.

MasterChef All Star'da da finalist adayları arasında gösterilen Kıvanç Karadeniz, hem geçmiş tecrübeleri hem de profesyonel mutfak birikimiyle sezonun en dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

