MasterChef Sergen Özen kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

MasterChef All Star'da finale giden yolda yarışmacılar arasındaki rekabet iyice kızıştı. Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri olan Sergen Özen, mutfaktaki sakin tavrı ve güçlü teknik bilgisiyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. "MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları, sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Yarışma süresince farklı mutfaklara olan hâkimiyetiyle dikkat çeken Sergen, özellikle özgün reçeteleri ve lezzet dengesiyle öne çıkıyor. MasterChef All Star'daki performansı sayesinde Sergen Özen, finalist adayları arasında güçlü bir konumda bulunuyor.

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda yarışan Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Annesinin adı Elif olan Sergen Özen, aslen Tekirdağlıdır. Mutfak serüvenine erken yaşlarda başlayan Sergen, yarışmadaki azmi ve hırsıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Sergen Özen, MasterChef'e daha önce de katılmış ancak eleme turunda yaptığı küçük bir hata nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Hazırladığı yemeğin sosunu eklemeyi unutması sonucu elenen genç şef, bu durumu kendisi için önemli bir ders olarak gördüğünü ifade etti. All Star sezonuna ise "yarım kalan hesabı kapatmak" hedefiyle geri döndü.

Mesleki eğitimini Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde alan Sergen Özen, ardından Pamukkale Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nden mezun oldu. Yaklaşık 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan yarışmacı, özellikle köftecilik alanında uzmanlaşmış olup bu alanda kendi işletmesini yürütmektedir.

Başarılı kariyeri boyunca çeşitli gastronomi yarışmalarında da dereceler elde eden Sergen Özen, İstanbul'da düzenlenen bir gastronomi yarışmasında üçüncülük, Alanya Altın Kepçe Yarışması'nda ise birincilik kazanarak adından söz ettirdi. MasterChef All Star'da sergilediği performansla şampiyonluk yolunda iddialı isimlerden biri olmayı sürdürüyor.