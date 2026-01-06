CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Lucas Beraldo kimdir sorusu, transfer iddialarının ardından futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Lucas Beraldo kaç yaşında, nereli? Lucas Beraldo Fenerbahçe'ye mi geliyor? Sarı-lacivertlilerin stoper hattını güçlendirmek istemesiyle birlikte genç savunmacının adı gündeme geldi.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 15:36 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 15:38
Lucas Beraldo kimdir? Lucas Beraldo kaç yaşında, nereli? Lucas Beraldo Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Fenerbahçe'de savunma hattına takviye planları sürerken, Lucas Beraldo'nun transfer listesine girdiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Lucas Beraldo kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündeme geldi. Brezilya futbolunun son dönemde öne çıkan stoperleri arasında gösterilen Beraldo'nun Avrupa kariyeri de yakından takip ediliyor. Peki Lucas Beraldo Fenerbahçe'ye mi geliyor? Sarı-lacivertli kulübün transfer politikasında genç ve yüksek potansiyelli futbolculara yönelmesi, bu iddiaları güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Transferle ilgili resmi bir açıklama bulunmazken, gelişmeler yakından izleniyor. Peki, Lucas Beraldo kimdir? Lucas Beraldo kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

LUCAS BERALDO KİMDİR?

Lucas Lopes Beraldo, 24 Kasım 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. Brezilya doğumlu olan Beraldo, profesyonel futbol kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) formasıyla sürdürmektedir. Stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabilen Lucas Beraldo, aynı zamanda Brezilya Millî Takımı'nda da forma giymektedir. Sol ayaklı olması, oyun kurma becerisi ve savunmadaki pozisyon bilgisiyle dikkat çeken genç futbolcu, Avrupa futbolunun yükselen yetenekleri arasında gösterilmektedir.

LUCAS BERALDO'NUN KARİYERİ

Lucas Beraldo, profesyonel futbol kariyerine Brezilya'nın köklü kulüplerinden São Paulo altyapısında başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla A takıma yükselen Beraldo, 26 Mayıs 2022 tarihinde Peru temsilcisi Ayacucho ile oynanan ve 1-0 kazanılan Copa Sudamericana karşılaşmasında São Paulo formasıyla ilk profesyonel maçına çıktı.

Lucas Beraldo kimdir

Brezilya'da sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Lucas Beraldo, 1 Ocak 2024 tarihinde Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Transferin yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği bildirildi. Genç savunmacı, PSG ile Haziran 2028 tarihine kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı.

Transferinden sadece iki gün sonra PSG formasıyla ilk maçına çıkan Beraldo, Şampiyonlar Kupası'nda Toulouse karşısında oynanan ve 2-0 kazanılan karşılaşmada yedek oyuncu olarak görev aldı. Bu maçla birlikte Lucas Beraldo, Paris Saint-Germain kariyerindeki ilk kupasını da kazanmış oldu.

