Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?



Zeynep Sönmez’in yaşamı ve profesyonel kariyeri merak ediliyor. Küçük yaşta tenisle tanışan ve hızla başarı elde eden Sönmez, WTA Tour ve ITF turnuvalarında önemli şampiyonluklar kazandı. Peki Zeynep Sönmez kimdir? İstanbul doğumlu genç sporcu, milli takım deneyimleri ve Grand Slam performansıyla Türk tenisinin en parlak isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 11:27 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 13:18


Zeynep Sönmez kimdir? Türk tenisinin yükselen yıldızlarından Zeynep Sönmez, spor severler tarafından araştırılıyor. Kaç yaşında, nereli ve tenis kariyerinde hangi başarıları var soruları gündemde. İstanbul doğumlu Sönmez, ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı galibiyetlerle dikkat çekiyor ve genç yaşına rağmen Türkiye'yi dünya tenis arenasında temsil ediyor. Peki, Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002'de İstanbul'da doğan Türk profesyonel tenis oyuncusudur. Küçük yaşta tenisle tanışan Sönmez, kısa sürede ulusal ve uluslararası turnuvalarda dikkat çekti. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralamasında 14 Temmuz 2025 itibarıyla tekler kategorisinde kariyerinin en yüksek derecesi olan 74. sıraya yükselmiştir. WTA Tour'da 1, ITF Kadınlar Turunda ise 4 kez tekler şampiyonluğu elde ederek genç yaşına rağmen önemli başarılar kazanmıştır.



ZEYNEP SÖNMEZ'İN KARİYERİ

Kariyerinde önemli adımlar atan Sönmez, 2022 yılında Billie Jean King Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve 3 galibiyet, 1 mağlubiyet almıştır. 2023'te ise Rosmalen Çim Kort Şampiyonası elemelerinde Türkiye'yi WTA seviyesinde temsil etmiştir. Grand Slam turnuvalarında da başarılı performanslar sergileyen Sönmez, 2024 Avustralya Açık önelemelerinde final turuna yükselmiş, Roland Garros'ta ise ana tabloya kalarak Türkiye'den bir Grand Slam ana tablosunda yer alan ilk kadın tenisçilerden biri olmuştur. Aynı yıl Wimbledon ve Amerika Açık önelemelerinde de dikkat çekici performanslar göstermiştir.

2024 yılının sonunda katıldığı Brisbane International turnuvası eleme aşamasında etkileyici bir galibiyet alan Sönmez, WTA 250 Merida Açık'ta ABD'li rakibi Ann Li'yi yenerek ilk WTA şampiyonluğunu kazanmış ve ilk 100'e girmeyi başarmıştır. 2025 sezonunda ise Avustralya Açık, Wimbledon ve Amerika Açık'ta ana tablodan mücadele ederek, özellikle Wimbledon'da 3. tura kadar yükselerek tarihi bir başarı elde etmiştir. Genç yaşına rağmen Türkiye'yi uluslararası tenis arenasında başarıyla temsil eden Zeynep Sönmez, milli takım deneyimleri ve turnuvalardaki performansıyla Türk tenisinin en parlak yıldızlarından biri olarak dikkat çekmektedir.

