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Haberler Kimdir Milan Skriniar kimdir? | Milan Skriniar nereli, kaç yaşında? Mevkisi, oynadığı takımlar

Milan Skriniar kimdir? | Milan Skriniar nereli, kaç yaşında? Mevkisi, oynadığı takımlar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, bonservisiyle kadroya katılacak. Kısa sürede gündemde yerini alan Skriniar'ın hayatı, kariyeri ve oynadığı takımlar, sporseverler tarafından emrak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Milan Skriniar kimdir? | Milan Skriniar nereli, kaç yaşında? Mevkisi, oynadığı takımlar ve detaylar haberimizde..

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 14:20
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Milan Skriniar kimdir? | Milan Skriniar nereli, kaç yaşında? Mevkisi, oynadığı takımlar

Milan Skriniar kimdir? | Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı bonservisiyle kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertlilerin, ismi Galatasaray'la da anılan Milan Skriniar'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katacağı öğrenilirken Slovak futbolcunun hayatı, sporseverler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar nereli, kaç yaşında? Mevkisi, oynadığı takımlar...

MILAN SKRINIAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

11 Şubat 1995 yılında Slovakya'nın Ziar nad Hronom kentinde dünyaya gelen Milan Skriniar, gue 1 kulübü Paris Saint-Germain'de stoper olarak oynayan ve Slovakya milli takımının kaptanlığını yapan Slovak profesyonel futbolcudur.

Skriniar, 2014 yılından beri model Barbora Hroncekova ile ilişki yaşamaktadır. Kızları Charlotte 2020 yılında doğdu. Çift, Temmuz 2023'te evlendi.

Skriniar kariyerine ülkesi Slovakya'da Zilina ile başladı. Ayrıca kariyerinin başlarında ViOn Zlate Moravce'de kiralık olarak forma giydi. 2016 yılında Sampdoria ile İtalya'ya taşınan Skriniar, ligdeki rakipleri Internazionale'ye katılmadan önce bir sezon burada oynadı. Skriniar, Nerazzurri formasıyla bir Serie A, iki Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı ve sonunda takımın kaptanı oldu. 2023'te Fransız kulübü Paris Saint-Germain'e katıldı.

Skriniar, Slovakya'yı 17 yaş altı, 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Mayıs 2016'da, 21 yaşındayken Slovakya formasıyla ilk maçına çıktı ve ülkesini UEFA Euro 2016'da temsil eden takıma seçildi. Skriniar daha sonra Euro 2020 ve Euro 2024'te Slovakya adına oynadı.

MILAN SKRINIAR MEVKİSİ, OYNADIĞI TAKIMLAR

Uyruk: Slovakya

Boy: 1,88 m

Mevki: Stoper

MSK Zilina: Futbol hayatına Ziar nad Hronom'da başladı, 12 yaşında Zilina altyapısına geçti. 2012'de Slovak Süper Ligi'nde ilk maçına çıktı, ardından ViOn Zlate Moravce'ye kiralandı.

Sampdoria: 2016'da Sampdoria'ya transfer oldu ve ilk sezonunda Serie A'da 35 maçla genç yaşta dikkat çekti.

Inter Milan: 2017'de 20 milyon Avro bonservisle Inter'e transfer oldu. Inter'de altı yıl boyunca önemli roller üstlendi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, kulüp tarihine geçti ve 100 maç barajını aştı. 2023'te serbest oyuncu olarak ayrıldı.

Paris Saint-Germain: 2023'te PSG ile beş yıllık sözleşme imzaladı, kulüpte oynayan ilk Slovak oyuncu oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü AC Milan'a karşı attı.

Milli Takım Kariyeri: 2016'da Slovakya A Milli Takımı'nda oynamaya başladı. Euro 2016 kadrosuna seçildi.

2021'de ilk milli golünü Malta'ya attı, 2022'de takım kaptanı oldu.

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