SERKAN GÜZELÇOBAN KİMDİR? | Şef Serkan Güzelçoban kaç yaşında, nereli?

Şef Serkan Güzelçoban MasterChef 2024'e konuk oldu. Şef ile ilgili araştırmalar hız kazanırken Şef Serkan Güzelçoban kaç yaşında, nereli? Serkan Güzelçoban kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

SERKAN GÜZELÇOBAN KİMDİR?

Dünyanın Michelin Yıldızlı 2. Türk şefi Serkan Güzelçoban küçük yaşlarda girdiği mutfakta büyüdü. 2001'den bu yana birçok ünlü şef ile birbirinden önemli restoranlarda çalıştı. 2013 Mayıstan itibaren dünyanın ilk engelli çalışanları ile hizmet veren restoranının şefliğini yürüten Güzelçoban restorana önemli ödüller kazandırdı. Kasım 2014'te1 Michelin Yıldızı aldı. Restoran Kasım 2015 'te Gault&Millau'dan 16 puan aldı. Geçen uzun yılların ardından kazanılan tecrübeler girişimciliği de beraberinde getirdi ve Serkan Güzelçoban 32 yaşında kendi restoranlarını açarak dünya lezzetlerini Türk misafirperverliği eşliğinde sunmaya başladı.

Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk Chef Almanya'da doğmuş, kökenleri Denizli ilimize uzanıyor. Dünyaca bilinen ünlü şef Serkan Güzelçoban Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Türkiye'nin ünlü şefleri listesinde yer aldı. Denizli mutfağını Almanya'ya taşıması ile bilinen ve Denizli'li annesinden aldığı tarifleri Almanya'da favori haline getiren şef aynı zamanda dünyanın ilk ve tek Michelin yıldızlı engelli restoranının, Handicap'in şefi. Gastronomi camiasında adından övgüyle söz ettiren Serkan Güzelçoban Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin ünlü şefleri listesine girdi. Televizyon ekranlarının tanınan yüzleri Somer Sivrioğlu, Arda Türkmen, Refika Birgül ve sosyal medya fenomeni haline dönüşen Nusret'in de yer aldığı liste Go Turkey adlı bakanlık sitesinde Türkiye'yi tanıtma amacıyla yapıldı. Şef Güzelçoban için bakanlık sitesinde "Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk Chef olarak bahsediliyor.