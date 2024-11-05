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Haberler Kimdir

MasterChef Sefa hangi yıl yarıştı? - Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef'in yeni sezonuna, eski sezonda yarışan bazı yarışmacılar konuk oldu. Konuklardan biri de Sefa Okyay Kılıç. İzleyiciler Sefa Okyay Kılıç hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. MasterChef Sefa kimdir? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 20:40 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 21:10
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MasterChef Sefa hangi yıl yarıştı? - Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF SEFA KİMDİR? | MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından Sefa Okyay Kılıç merak konusu oldu. Sefa Okyay Kılıç hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF SEFA OKYAY KILIÇ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu. Bir hafta önce Londra'dan gelmiş. Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve MasterChef'i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıkladı "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

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