MASTERCHEF NEVZAT KAÇ YAŞINDA? | Nevzat Güray Gürol kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef yeni sezon ana kadrosunda yer alan Nevzat izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Ana kadroya 20. olarak giren Nevzat ile ilgili Nevzat Güray Gürol kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Nevzat kaç yaşında? sorguları yapılıyor. Merak edilenleri sizler için derledik.

NEVZAT GÜRAY GÜROL KİMDİR?

23 yaşındaki Nevzat Güray, Düzce'de dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinli olan Nevzat, Düzce'de büyümüş ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi'nde ekonometri okuyan Nevzat, okulu bırakıp aşçılığa yönelmeye karar vermiştir. İlk zamanlar ailesi bu fikre karşı çıksa da, zamanla kendisini desteklemeye başlamışlardır. 2021 yılından beri sektörün içindedir.

İlk turda kaya levreği hazırlayan Nevzat, 3 evet ile bir üst tura çıkmayı başardı. Düellolarda Berkay ve Aytaç ile karşı karşıya gelerek Edirne tava ciğeri düellosunu kazanmayı başardı. Ana kadro seçmelerinde ilk turda yarışmacılardan taş kadayıf hazırlamaları istendi. İkinci turda yükselen yarışmacılardan ise bezelye kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan ve ana kadro seçmelerine girmeyi başaran 20. isim Nevzat oldu.