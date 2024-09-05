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CRISTIAN MEDINA KİMDİR? Cristian Medina kaç yaşında, nereli? Oynadığı takımlar ve kariyeri...

Orta saha oyuncusu, Boca Juniors için forma giyen Medina'nın hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Transfer sezonunda adı Türk takımlarıyla anılan Medina hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Cristian Medina kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 10:38
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CRISTIAN MEDINA KİMDİR? Cristian Medina kaç yaşında, nereli? Oynadığı takımlar ve kariyeri...

CRISTIAN MEDINA KİMDİR? | Tam adıyla Cristian Nicolas Medina, Arjantin Premier Ligi takımlarından Boca Juniors'ta giydiği forma ile orta sahada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Transfer sezonunda ismi Türkiye Süper Lig takımlarıyla sıklıkla anılan Medina hakkında sorgulanan 'Cristian Medina kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?' sorularını sizler için cevapladık. İşte Medina oynadığı takımlar ve kariyeri...

CRISTIAN MEDINA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1 Haziran 2002'de Arjantin Moreno'da doğan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Medina, Boca Juniors'ta oynamaktadır. Medina, Kasım 2012'de Boca Juniors'a transfer olmadan önce Rayo de Malaver'deki gençlik saflarından geçti. Sonraki sekiz yıl boyunca gençlik sistemlerinde kaldı ve orta saha oyuncusu, Nisan 2018'de River Plate'e karşı bir akademi Superclásico'sunda rabona golü attı. Medina, teknik direktör Miguel Ángel Russo yönetiminde altı kez yedek kulübesinde yer aldığı için 2020 ortasında ilk takıma terfi etti A takımdaki ilk maçına 14 Şubat 2021'de Copa de la Liga Profesional'de Gimnasia y Esgrima'ya karşı çıktı ve La Bombonera'da kalan yirmi dakika kala Leonardo Jara'nın yerine geçti.

CRISTIAN MEDINA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Medina, orta sahada çeşitli pozisyonlarda oynayabilmesine rağmen, esas olarak orta saha oyuncusudur. Bazı Arjantin medyası tarafından bir sonraki Fernando Gago olarak adlandırıldı.

CRISTIAN MEDINA OYNADIĞI TAKIMLAR VE KARİYERİ

Medina, teknik direktör Diego Placente yönetiminde Arjantin'in 2017 Güney Amerika Şampiyonası'nı kendi topraklarında kazanan ve finalde Brezilya'yı yenen U15 takımının bir parçasıydı. İki yıl sonra Medina, Pablo Aimar'ın U17 takımı tarafından Peru'daki 2019 Güney Amerika Şampiyonası ve Brezilya'daki 2019 FIFA Dünya Kupası için seçildi. Paraguay'a karşı yedi maçta bir gol attı ve ilk turnuvayı kazandılar, ikincisinde üç kez yer aldılar ve son on altıya kaldılar.

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