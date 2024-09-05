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ADRIEN RABIOT KİMDİR? | Adrien Rabiot kaç yaşında, nereli? Oynadığı takımlar ve kariyeri...

Fransa milli takımında orta saha oyuncusu olarak görev yapan Adrien Rabiot'un hayatı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Transfer sezonunda adı Türk takımlarıyla anılan Adrien Thibault Marie Rabiot hakkında arama motorlarında araştırılan Adrien Rabiot kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı ve oynadıı takımlar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 15:49
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ADRIEN RABIOT KİMDİR? | Adrien Rabiot kaç yaşında, nereli? Oynadığı takımlar ve kariyeri...

Tam adıyla Adrien Thibault Marie Rabiot kariyerinin çoğunu PSG'de geçirdi. Adından sıklıkla söz ettiren Fransız futbolcu hakkında Adrien Rabiot kaç yaşında, nereli? sorguları yapılıyor. Adrien Rabiot oynadığı takımlar ve kariyeri hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ADRIEN RABIOT KİMDİR?

Adrien Thibault Marie Rabiot 3 Nisan 1995 yılında dünyaya gelen Fransa millî takımında orta saha oyuncusu olarak görev yapan Fransız profesyonel futbolcudur.

Rabiot kariyerinin çoğunu PSG'de geçirdi, 2012'de ilk takımla ilk maçına çıktı ve beş Ligue 1 şampiyonluğu ve 2015-16 ve 2017-18'de yerel bir üçlü dahil olmak üzere on sekiz büyük kupa kazandı.

Rabiot 2019'da Juventus'a serbest transferle imza attı ve kulüpteki ilk sezonunda Serie A şampiyonluğunu , ikinci ve beşinci sezonunda ise Coppa Italia'yı kazandı.

Rabiot, Fransa'nın genç millî takımıyla 53 kez forma giydi ve 2016 yılında A millî takım formasıyla ilk maçına çıktı. Daha sonra UEFA Euro 2020 , 2022 FIFA Dünya Kupası (ikincilik ) ve Euro 2024'te yer aldı.

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