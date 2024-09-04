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MASTERCHEF YUDUM KAÇ YAŞINDA? | Yudum Kıvançkaya kimdir, nereli, evli mi?

MasterChef yeni sezon yarışmacıları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yedeklerden kadroya katılan ve dikkat çeken isimlerden biri de Yudum oldu. Yaşını göstermemesiyle herkesi şaşırtan Yudum ile ilgili Yudum Kıvançkaya kimdir, nereli, evli mi? MasterChef Yudum kaç yaşında? sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 20:26
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MASTERCHEF YUDUM KAÇ YAŞINDA? | Yudum Kıvançkaya kimdir, nereli, evli mi?

MasterChef 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Yudum Kıvançkaya yedeklerden ana kadroya girdi. İzleyiciler MasterChef Yudum kaç yaşında? Yudum Kıvançkaya kimdir, nereli, ne iş yapıyor? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF YUDUM KIVANÇKAYA KİMDİR?

Yudum Kıvançkaya 1990 doğumludur. Aslen İzmirlidir. İzmir'den MasterChef yarışmasına katılan Yudum, kariyerini bir İtalyan restoranında mutfak şefi olarak sürdürüyor. Dört yıllık aşçılık deneyimine sahip olan Yudum, özellikle İtalyan mutfağındaki uzmanlığıyla tanınıyor ve hazırladığı lezzetli yemeklerle dikkat çekiyor.

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