MASTERCHEF EMRE KİMDİR? | Emre Ün kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef 2024 kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu sezonda yarışacak olan 20 yarışmacı belli oldu. Emre Ün de özellikle sezonun ilk mavi takım kaptanı olması dolayısıyla dikkat çekti. Peki, MasterChef Emre kimdir? Emre Ün kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF EMRE ÜN KİMDİR?

Emre Ün 26 yaşında. İstanbul Silivri'den yarışmaya katılan Ün, sekiz yıldır mutfağın içinde olduğunu otel ve restoranlarda çalıştığını söyledi.

Lise ve üniversitede aşçılık eğitimi alan MasterChef Emre, 2 yıldır Silivri'de sandviç dükkanı işletiyor. Emre Ün, ilk turda çipura yaparak şeflerden 3 evet almayı başardı.