Haberler Kimdir Türker İnanoğlu HAYATI | ATV'nin kurucusu Türker İnanoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü?

Türker İnanoğlu HAYATI | ATV'nin kurucusu Türker İnanoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü?

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. Usta oyuncu ile ilgili araştırmalar hız kazanırken Türker İnanoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? sorularının yanıtları merak ediliyor. Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın'la 1964 yılında yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya gelmişti. İşte Türker İnanoğlu ve hayatına dair tüm merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 21:40 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 22:00
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Türker İnanoğlu HAYATI | ATV'nin kurucusu Türker İnanoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü?

TÜRKER İNANOĞLU HAYATI | Yeşilçam'ın usta yapımcısı ve yönetmeni Türker İnanoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Usta isim, 1994 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından olan atv'yi kurmuştu. Türker İnanoğlu ile ilgili Türker İnanoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? sorguları yapılırken hayatına ilişkin merak edilenleri size için derledik.

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Türker İnanoğlu 18 Mayıs 1936 yılında Karabük'te doğdu. Türk film yönetmeni, film ve televizyon yapımcısı ve girişimcidir.

1957 yılında Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yaptı. 1959 yılında Senden Ayrı Yaşayamam başlıklı filmle yönetmenliğe başladı.

1960 yılında Erler Film adıyla kendi film yapım şirketini kurdu.

İnanoğlu, 1979 yılında Ulusal Video Film Anonim Şirketi unvanıyla bir şirket kurarak Türkiye'yi video ile tanıştırdı. Ulusal Video, Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımı başlattı ve bir çığır açtı.

1985 yılında Ulusal Radyo Televizyon Anonim Şirketi unvanıyla bir televizyon stüdyosu kurdu ve çok sayıda televizyon yapımına imzasını attı. 1987 yılında İcraatın İçinden başlıklı bir programile hem Türk siyasî tarihinde, hem de Türk televizyonculuğunda bir mihenk taşı oldu. Dönemin başbakanı Turgut Özal, aylık olarak yayınlanan bu televizyon programında bizzat ekrana çıktı ve kamuoyuna hükümetinin icraatını anlattı.

1994 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından olan atv'yi kurdu.

Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın da sahibidir. 2005 yılında İstanbul'un Maslak semtinde Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı (TİM) açtı.

Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın'la 1964 yılında yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra 1975 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlendi ve bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı oldu.

2 Nisan 2024 tarihinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden şu şekilde duyurdu:

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