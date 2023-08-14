Alex Oxlade-Chamberlain kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İngiliz futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alex Oxlade-Chamberlain kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN KİMDİR?

Alex Oxlade-Chamberlain, 15 Ağustos 1993 yılında Portsmouth, İngiltere'de dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundadır ve orta sahada görev yapmaktadır. 35 kez milli forma giymiştir. Şuan serbest olan Alex Oxlade-Chamberlain, Southampton, Arsenal ve liverpool formaları giymiştir. 393 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, 48 gol 56 asist üretmiştir.