İlhami Siraçhan Nas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan İlhami Siraçhan Nas'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, genç futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, İlhami Siraçhan Nas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

İLHAMİ SİRAÇHAN NAS KİMDİR?

İlhami Siraçhan Nas, 20 Haziran 2002 tarihinde Ankara'da doğdu. TFF 2. Lig'de 69 maça çıkmış olan Sıraçhan, Kariyeri boyunca 95 resmi maçta süre almıştır. Genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştır. 21 yaşındaki Siraçhan Nas, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğludur. 2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuştur.