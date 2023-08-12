Haberler Kimdir İlhami Siraçhan Nas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

İlhami Siraçhan Nas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan genç futbolcu İlhami Siraçhan Nas'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında İlhami Siraçhan Nas ile ilgili araştırma yapanlar, İlhami Siraçhan Nas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İlhami Siraçhan Nas kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:12 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:15
İlhami Siraçhan Nas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan İlhami Siraçhan Nas'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, genç futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, İlhami Siraçhan Nas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

İLHAMİ SİRAÇHAN NAS KİMDİR?

İlhami Siraçhan Nas, 20 Haziran 2002 tarihinde Ankara'da doğdu. TFF 2. Lig'de 69 maça çıkmış olan Sıraçhan, Kariyeri boyunca 95 resmi maçta süre almıştır. Genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştır. 21 yaşındaki Siraçhan Nas, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğludur. 2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuştur.

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