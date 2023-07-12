AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Aysun Gültekin nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR? | TRT 1'in yeni yarışma programı Sen Türkülerini Söyle, jüri kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sanat dünyasının en eğitimli ve başarılı isimlerini bir araya getiren Sen Türkülerini Söyle'nin en merak edilen isimlerinden birisi de Aysun Gültekin oldu. Peki Aysun Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte detaylar...

AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

1963 yılında Erzurum'un İspir ilçesinde doğan Aysun Gültekin 60 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini Çamlıkaya beldesinde tamamladı. Lise öğrenimini Ağrı Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Ağrı Halk Eğitim Korosundayken katıldığı TRT'nin açmış olduğu radyo sınavlarını kazanarak 1982 yılında TRT Erzurum Radyosu'nda alaylı olarak göreve başladı. Esat Kabaklı'dan müzik eğitimi alan Gültekin, 1992 yılında TRT İstanbul Radyosu'na tayin oldu.

2008 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Türk müziği dalında yılın sanatçısı seçildi. Sanatçı Sakarya Fırat, Pars: Narkoterör, Yabancı Damat, Köprü, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde türküler seslendirmiştir. 2008 yılında Anadolu Ninnileri isimli albüm projesinde yer almış, TRT stüdyolarında gerçekleştirdiği bazı türkü kayıtları da Bala Sarhoş adıyla TRT tarafından albüm olarak yayımlanmıştır. 16 Aralık 2011 tarihinde TRT Harbiye stüdyosunda verdiği konserle TRT'deki görevinden ayrılmıştır.