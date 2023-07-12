Haberler Kimdir AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Aysun Gültekin nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Aysun Gültekin nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

Ünlü şarkıcı Aysun Gültekin, TRT1'in yeni şarkı yarışması Sen Türkülerini Söyle'de jüri koltuğunda oturuyor. Televizyon ekranlarında boy göstermesiyle sevilen ismin hayatı merak konusu oldu. Peki Aysun Gültekin kimdir? Sen Türkülerini Söyle Aysun Gültekin nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:45 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00
AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Aysun Gültekin nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR? | TRT 1'in yeni yarışma programı Sen Türkülerini Söyle, jüri kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sanat dünyasının en eğitimli ve başarılı isimlerini bir araya getiren Sen Türkülerini Söyle'nin en merak edilen isimlerinden birisi de Aysun Gültekin oldu. Peki Aysun Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte detaylar...

AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

1963 yılında Erzurum'un İspir ilçesinde doğan Aysun Gültekin 60 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini Çamlıkaya beldesinde tamamladı. Lise öğrenimini Ağrı Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Ağrı Halk Eğitim Korosundayken katıldığı TRT'nin açmış olduğu radyo sınavlarını kazanarak 1982 yılında TRT Erzurum Radyosu'nda alaylı olarak göreve başladı. Esat Kabaklı'dan müzik eğitimi alan Gültekin, 1992 yılında TRT İstanbul Radyosu'na tayin oldu.

2008 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Türk müziği dalında yılın sanatçısı seçildi. Sanatçı Sakarya Fırat, Pars: Narkoterör, Yabancı Damat, Köprü, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde türküler seslendirmiştir. 2008 yılında Anadolu Ninnileri isimli albüm projesinde yer almış, TRT stüdyolarında gerçekleştirdiği bazı türkü kayıtları da Bala Sarhoş adıyla TRT tarafından albüm olarak yayımlanmıştır. 16 Aralık 2011 tarihinde TRT Harbiye stüdyosunda verdiği konserle TRT'deki görevinden ayrılmıştır.

DİĞER
Kim Hadise? Kardashian son haliyle Hadise'nin kopyası oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı
İbrahim Tatlıses''ten 13 yaşındaki Beren Gökyıldız'a bir garip sözler "Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah zayıfla" Son haliyle gündem olmuştu
İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!
Timur transfere doymuyor! 3 isim daha geliyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Altunsaray kimdir, nereli, kaç yaşında?
Emre Yücelen kimdir, nereli, kaç yaşında?
7600, 7700, 7800... emekli maaşına ne kadar zam geldi?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı, maaşları!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:35
F.Bahçe Yam Madar'ı kadrosuna kattı! F.Bahçe Yam Madar'ı kadrosuna kattı! 11:32
İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu! İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu! 11:08
Galatasaray - Austria Wien maçı saat kaçta? Galatasaray - Austria Wien maçı saat kaçta? 10:23
Yıldız isimden flaş sözler! "F.Bahçe'de oynamam" Yıldız isimden flaş sözler! "F.Bahçe'de oynamam" 10:12
Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? 09:55
Daha Eski
Kaderi Sacha Boey'e bağlı! Giderse... Kaderi Sacha Boey'e bağlı! Giderse... 09:51
Türkiye U20 - Karadağ U20 maçı saat kaçta? Türkiye U20 - Karadağ U20 maçı saat kaçta? 09:43
F.Bahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? F.Bahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 09:04
Süratli kadınlar Süratli kadınlar 07:36
Reyna iddiası Reyna iddiası 07:28
Milli oyuncu resmen F.Bahçe'de! İmzayı attı Milli oyuncu resmen F.Bahçe'de! İmzayı attı 00:11