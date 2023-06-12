Haberler Kimdir MASTERCHEF FARUK BATUHAN KİMDİR? | Masterchef Faruk Batuhan Öner nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF FARUK BATUHAN KİMDİR? | Masterchef Faruk Batuhan Öner nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2023 sezonuna başlıyor. Birbirinden sürpriz isimlerin yarışmacı kadrosunda yer aldığı programda, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Faruk Batuhan Öner de en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki Masterchef Faruk Batuhan Öner kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 09:30
MASTERCHEF FARUK BATUHAN KİMDİR? | Masterchef Faruk Batuhan Öner nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF FARUK BATUHAN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Faruk Batuhan Öner, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Faruk Batuhan Öner kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF FARUK BATUHAN ÖNER NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü oyuncu Begüm Öner'in abisi olan Batuhan Öner; Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı.

İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.

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