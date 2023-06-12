MASTERCHEF CELAL KİMDİR? | Masterchef Celal Sarıgül nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF CELAL KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Celal Sarıgül, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Celal Sarıgül kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef 2020'de de yarışan Celal Sarıgül yarışmaya Kıbrıs'tan katılmıştı. 1994 yılında dünyaya gelen Sarıgül aslen Antalyalı. MasterChef Celal bir süredir Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor. MasterChef All Star kadrosunda yer alacak olan Celal Sarıgül'ün performansı merakla bekleniyor.