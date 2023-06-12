MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR? | Masterchef Büşra Zambak nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Büşra Zambak, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Büşra Zambak kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Denizli'de doğan Büşra Zambak, 27 yaşında. Yiyecek-içecek hizmetleri lise mezunu olan Büşra Zambak, 16 yaşında çalışma hayatına başladı. İlk olarak Bodrum'da soğuk mutfakta butik bir otelde aşçılığı öğrenmek için çalışan Zambak, kendisini geliştirdikçe daha büyük otellerin soğuk, sıcak, alakart mutfaklarında çalışmaya devam etti. Büşra Zambak, aşçı olarak çalışmaya devam etmektedir.