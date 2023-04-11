MERVE YILDIRIM KİMDİR? | Survivor Merve Yıldırım nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Merve Yıldırım evli mi, burcu, boyu, kilosu..

MERVE YILDIRIM KİMDİR? | Survivor'un 2023 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Merve Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu. 2023 Survivor yarışmacılarından Merve Yıldırım hakkında arama motorlarında Merve Yıldırım kimdir? Survivor Merve Yıldırım nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Merve Yıldırım evli mi, burcu, boyu, kilosu... konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR MERVE YILDIRIM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Merve Yıldırım, Bursa'da dünyaya geldi. Babası Balıkesirli, annesi ise Azerbaycanlı olan Merve Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okudu. Cimnastik alanında Türkiye şampiyonu oldu. 26 yaşında olan Merve Yıldırım'ın 4 kardeşi vardır.

MERVE YILDIRIM EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU..

Merve Yıldırım'ın vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Fahri Güneş ile birlikte olduğu biliniyor. 1,6 metre boyundaki Merve Yıldırım'ın burcu ve kilosu bilinmemektedir.