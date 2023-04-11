SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor Merve neden diskalifiye oldu, ne yaptı? | Acun ateş püskürdü: Bunu yapanı...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Milyonları televizyon başına kilitleyen ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'da yarışma heyecanı yerini gerginliğe bıraktı. Fragmanı yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı'nın yarışmacı Merve Yıldırım'ın diskalifiye olduğunu söylemesi herkesi şoke etti. Acun'un "Bunu yapanı Survivor'da görmedim" diyerek ateş püskürdüğü Merve hakkında arama motorlarında 'Merve neden diskalifiye oldu? - Survivor Merve ne yaptı?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

SURVIVOR MERVE NE YAPTI?

Survivor'ın 10 Nisan tarihli son bölümünde, dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında konsey gerçekleşti.

Mavi takım yarışmacısı olan Merve'nin dokunulmazlık oyununda oynamayarak performans göstermemesi Acun Ilıcalı tarafından konseyde gündeme getirildi. Merve'nin bilerek parkurda oynamadığını dile getiren Ilıcalı şunları söyledi:

ACUN'DAN ASENA'YA 'HAKLIYMIŞSIN' İTİRAFI

"Beni öldürseler beş kişi ile yürüdüğüm yolda, o takımı zora sokacak bir şey yapmam. Bunu yapanı Survivor'da görmedim. Geçen gün biliyorsunuz Asena'ya çok yüklendim. Ve ben şunu öğrendim hayatta; 'İnsan bir şey yaptıktan sonra sebep üretebiliyor.' Sonra Asena bana dedi ki; 'Siz bana yükleniyorsunuz ama yarın Merve başka sebep bulacak' dedi. Ama hepinizin huzurunda, Asena'ya bir şey söylemek istiyorum; Haklıymışsın."

"Burada benim yaşadığım durum hayat tecrübesi. Asena bana bunları yapıyor deyip, bir şekilde sorunun Asena'da olduğunu söyleyen Merve. Ama bir şeyi kaçırmışım, kendime ders vermeyi kaçırmışım. İnsanlar bahane buluyorlar. Biz hep beraber oturduk Merve'yi Survivor'da tutmaya çalışıyoruz. Neden çalışıyoruz? Sen şuanda ne kadar zorlanıyorsan zorlanabilirsin ama arkadaşlarını yalnız bırakamazsın. Bu şekilde bir yaklaşımı kabul etmiyorum. Ben kimsenin hakkınız yedirmem, mavi takımın böyle bir olay yaşamasını kabul etmiyorum."

SURVIVOR MERVE NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Açıklamaları ile Merve'ye adeta sitemde bulunan Acun Ilıcalı, Merve'ye "Sen şimdi bize kararını söyleyeceksin. Sen bu takımın bir parçası olarak arkadaşlarına destek olarak devam edecek misin, yoksa ben böyleyim devam ederim mi diyorsun?" diyerek kararını sordu. Bunun üzerine Merve, "Potadayım, şuan eleme adayıyım" diyerek cevap verdi. Merve bu haliyle takım arkadaşlarına destek olamayacağını söylerken, Acun Ilıcalı son sözünü söyleyerek, "Arkada meşale var ya onu almana gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." dedi.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINA KİM GEÇECEK?

Merve'nin konseyi terk etmesinin ardından Acun Ilıcalı, mavi takım ve kırmızı takımdaki kadın yarışmacı sayısını eşitlemek için bir ismin Merve'nin yerine mavi takıma geçeceğini söyledi. Acun Ilıcalı gönüllüler takımına geçen yarışmacının Asena olduğunu açıkladı. Ilıcalı Asena'nın mavi takımda da başarılı olacağını söyledi.

BU HAFTA ELEME OLACAK MI?

Merve'nin Survivor'dan ayrılması üzerine eleme olup olmayacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı konsey sonunda yaptığı açıklamada, "Bu haftanın elemesi gerçekleşmiş oldu. Yarın ve sonra ödül oyunu oynayacaksınız. Bundan sonraki adaylar iptal olmuş oldu." dedi.