Haberler Kimdir BAŞIM BELADA PELE KİMDİR? | Umut Oğuz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Umut Oğuz evli mi, burcu, boyu ve kilosu...

BAŞIM BELADA PELE KİMDİR? | Umut Oğuz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Umut Oğuz evli mi, burcu, boyu ve kilosu...

Baba Yapım imzalı yeni atv dizisi ‘Başım Belada’nın sevilen oyuncularından Umut Oğuz'un gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in üstlendiği dizide Pele karakterine can veren Umut Oğuz hakkında arama motorlarında araştırılan 'Başım Belada Pele kimdir? Umut Oğuz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Umut Oğuz evli mi, çocuğu var mı? Umut Oğuz burcu, boyu ve kilosu... konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 11:30
BAŞIM BELADA PELE KİMDİR? | Umut Oğuz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Umut Oğuz evli mi, burcu, boyu ve kilosu...

atv ekranlarının yeni dizisi Başım Belada, sıradışı konusu ve birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı kadrosuyla akşamlara renk katmaya geliyor. İlk fragmanıyla tüm ilgiyi üzerinde toplayan dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstleniyor. Peki Başım Belada Pele karakteri kimdir? Umut Oğuz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Umut Oğuz evli mi, burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler haberimizde...

UMUT OĞUZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Temmuz 1977 tarihinde Ankara'de dünyaya gelen 47 yaşındaki Umut Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü ve Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Bölümünü bitirdi. 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayıp birçok tiyatroda rol aldı. 2008 yılında Adanalı dizisinde Fiko karakterini canlandırmasıyla tanındı. 2017 yılında Nazo reklamında oynadı.

UMUT OĞUZ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Umut Oğuz, Sevilay Oğuz ile evlidir. Çiftin, Dora adında bir oğlu var.

UMUT OĞUZ BURCU, BOYU VE KİLOSU...

1,72 metre boyundaki ve 74 kg ağırlığındaki Umut Oğuz'un burcu Yengeçtir.

BAŞIM BELADA PELE KİMDİR?

Gerçek adı Yavuz olan Pele, bu lakabı yetimhanede almıştır. Azam'ın en yakınındaki isim olan Pele'nin hayattaki tek korkusu Azam tarafından kovulmaktır. Hedefi uğraşmadan zengin olmak ve rahata ermektir. Ancak tahmin etmediği bir karşılaşma hayallerini değiştirir.

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