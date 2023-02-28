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SİMGE SAĞIN KİMDİR? | Simge Sağın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Icardi atıyor onun şarkısı çalıyor...

Türkçe pop müzisyeni Simge Sağın son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Simge Sağın, Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin attığı gollerden sonra Aşkın Olayım şarkısı çalması ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Nereli? Yaşamı ve kariyeri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 10:29 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 10:50
SİMGE SAĞIN KİMDİR? | Simge Sağın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Icardi atıyor onun şarkısı çalıyor...

Simge Sağın, Aşkın Olayım şarkısı ile son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Ünlü pop yıldızı, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Icardi'nin attığı gollerden sonra çalan şarkısı ile futbolseverlerin de gündeminde yerini aldı. Peki, Simge Sağın kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

SİMGE SAĞIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981'de Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumundan sonra annesi Neriman iş hayatına son vererek ev hayatına odaklandı, kensidinden sonra bir kardeşi daha olunca bu kez de müzisyen olan ve orkestralarda çalışan babası müzisyenliği bırakarak başka bir iş buldu. Başarılı bir lise hayatı sürmeyen ve lisenin ilk yılında sınıf tekrar eden Simge, öğrencilik hayatını "İğrenç, kötü ve kopyacıydım. Bacağıma ve kalemlere kopya yapardım. Lise birde dokuz zayıfla kalmıştım. Matematik, fizik ve kimyam çok kötüydü. Edebiyatım iyiydi." sözleriyle anlattı. Liseyi bitirdikten sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve buradaki Ses Eğitimi bölümüne başladı. Üniversitede klasik Türk müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim aldı. Konservatuvara girdiği ilk yıl Zeynep Dizdar'a geri vokallik yapmaya başladı. Dizdar ile iki yıl çalıştıktan sonra dört yıl ise Gülşen'e vokalistlik yaptı. Ardından Yaşar ve Serdar Ortaç'ın gerisinde de sahne aldı. Geri vokallik kariyerinin son döneminde tek başına çeşitli mekânlarda şarkı söylemeye başladı. Ortaç'ın vokalistliğini yapmaya devam ederken besteci ve aranjör Erdem Kınay'dan kendisine albüm hazırlama teklifi geldi ve bu teklifi kabul etmesinin ardından Kınay'ın prodüktörlüğünde şarkılar hazırlamaya başladı. Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarısı Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin gol müziği olarak kullanılırken, son dönemlerde oldukça popüler bir şarkı haline geldi.

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