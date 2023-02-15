DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR? | Didem Arslan Yılmaz nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı? Özel hayatı ve kariyeri...

Didem Arslan Yılmaz, ilk olarak FlashTV'de adını duyurmasının ve ekranların tanınan siması haline gelmesinin ardından çalıştığı çeşitli kanallarda sunduğu programlar ile seyircilerin beğenisini kazandı. Peki Didem Arslan Yılmaz kimdir? Gazeteci Didem Arslan Yılmaz nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı? İşte detaylar...

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Sivas İmranlılı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da, 12 Ocak 1974'te doğan 49 yaşındaki Yılmaz'ın babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır. Kadıköy Kız Lisesinin ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu.

DİDEM ARSLAN YILMAZ KARİYERİ

Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk TV'ye geçti ve Haber Sahası programını sundu.

Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.

CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk'teydi. Habertürk TV'de 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yollarını ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.

Tansu Çiller ile yaptığı bir programda Çiller'in eline tırnaklarını geçirdiğini belirtmiştir. Binali Yıldırım'ı programa davet ederken Ahmet Hakan ile ilgili söyledikleri tartışma yaratmıştır. Pandemi döneminde Türkiye'nin Nabzı programında, Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun sözünü sürekli keserek konuşturmadığı ve davranışı eleştirildiği için tepkiler aldı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ ALDIĞI ÖDÜLLER

2005: "Kaçak ambulanslar" haberiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü.

2013: "Türkiye'nin Nabzı" programına Yılın En İyi Tartışma Programı kategorisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Ödülü.

2014: "Türkiye'nin Nabzı" programından dolayı Medya Etik Konseyi tarafından TV Haber Etik Ödülü.

2015: "Türkiye'nin Nabzı" programından dolayı Magazin Gazetecileri Derneğinin 21. Altın Objektif Ödülleri, Savaş Ay Özel Ödülü.