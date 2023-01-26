BORAN KUZUM KİMDİR? | Boran Kuzum nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Boran Kuzum burcu, boyu ve kilosu...

Hem yeteneği hem de yakışıklılığıyla magazin gündeminde sık sık öne çıkan oyuncu Boran Kuzum'un, Halit Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanı Aşk-ı Memnu'nun film uyarlamasında yer alacağı iddia edildi. Sevilen roman önce aynı adla diziye uyarlanmış ve dizide, ana karakter olan Behlül Haznedar'ı Kıvanç Tatlıtuğ canlandırmıştı. 2008-2010 yılları arasında büyük sükse yapan dizinin üzerinden geçen 13 yılın ardından romanın filme uyarlanacağı öğrenildi. 'Bihter' isimli uyarlamada Behlül Haznedar'ı Boran Kuzum'un canlandıracağı iddialarının ardından Boran Kuzum kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Boran Kuzum burcu, boyu ve kilosu... konuları merak ediliyor. İşte detaylar...

BORAN KUZUM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1 Ekim 1992'de Ankara'da doğan 31 yaşındaki Boran Kuzum, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamladı. Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer aldı. Analar ve Anneler'de eczacı kalfası rolünü canlandırdı ve Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalıştı.

2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan oyuncu bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol aldı ve ilk kez geniş kitlelerce tanındı.

Esas çıkışını Taylan Biraderler'in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yaptı. Cingöz Recai filminde Cüneyt karakterine hayat veren Kuzum usta oyuncularla çalışma serüvenine burada da devam etti.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini canlandırdı.

2020 yılında bir arkadaşlık hikâyesini konu alan senaryosunu Melikşah Altuntaş ve Berrak Tüzünataç 'ın yazdığı yönetmenliğini ise Caner Özyurtlu'nun yaptığı Biz Böyleyiz filminde Emrah karakterini canlandırdı. Nejat İşler ve Miray Daner ile beraber yer aldığı Saygı'da ise adaletsizliğe karşı durmaya çalışan ama bir süre sonra kendi içinde bulunduğu durumu sorgulamaya başlayarak hareket etmeye karar veren Savaş karakterini canlandırdı.

BORAN KUZUM OYNADIĞI DİZİLER

📺Analar ve Anneler

📺Muhteşem Yüzyıl: Kösem

📺Vatanım Sensin

📺Şahin Tepesi

📺Menajerimi Ara

BORAN KUZUM OYNADIĞI FİLMLER

🎬Aşka Dokunmak

🎬Bir Adam Yaratmak

🎬Cingöz Recai

🎬Biz Böyleyiz

🎬Mevlana Mest-i Aşk

🎬Musa

🎬Mucize Aynalar

🎬Adresi Olmayan Ev

BORAN KUZUM İNTERNET YAPIMLARI

💾Hakan: Muhafız

💾Saygı

💾Aşkın Kıyameti

💾Yılbaşı Gecesi

BORAN KUZUM SEVGİLİSİ VAR MI, EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Bekar olan Borna Kuzum'un geçtiğimiz yıllarda 'Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu ile sevgili olduğu öne sürüldü. İki oyuncudan da konuya ilişkin açıklama gelmezken Kuzum'un şu an bir sevgilisinin olup olmadığı bilinmiyor.

BORAN KUZUM BURCU, BOYU VE KİLOSU...

1,88 metre uzunluğundaki ve 76 kg ağırlığındaki Boran Kuzum'un burcu Terazidir.