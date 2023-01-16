BARIŞ TELLİ KİMDİR? | Barış Telli kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Berdan Mardini, Ümit Erdim gibi isimlerin ardından Barış Telli de kadroya dahil oldu. Peki, Barış Telli kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

Barış Telli, 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 1993 yılında geçirdiği Trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Pozitif karakteri ve ailesinin büyük desteği ile hayalini kurduğu spor kariyerine ilk olarak İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun cimnastik takımında başlamıştır. 2009 yılında tanıştığı spor adamı Hadi Neşet Türkmen'in desteğiyle 2012 yılında özel koşu protezine kavuştu. Daha bir yıl geçmeden 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve ülkesini milli atlet olarak temsil etmeye başladı. 2014 yılında, sanatçı Hülya Avşar'ın desteğiyle aldığı yeni proteziyle yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanmış ve Türkiye rekoru kırmıştır. Aynı yıl, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncülüğünü kazanmıştır. 2015 yılına gelindiğinde Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2015 yılında 32 golle, 2009 ve 2013'ün ardından bir kez daha Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı olmuştur. 2016'da, tekerlekli sandalye tenisi'ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile 50.000 taraftarın önünde Avrupa şampiyonluğunu kazanma gururunu yaşamıştır. Aynı maçın ardından verdiği klasikleşmiş pozu ile yılın fotoğrafı ödülünü kazanmıştır. 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.